На обновление зеленого облика в Геленджике направят 87 млн рублей

Администрация Геленджика заключила контракт на 87 млн руб. для масштабного обновления городского озеленения. Работы начнутся в марте и завершатся к открытию курортного сезона. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

На Геленджикском проспекте специалисты полностью заменят однолетние растения многолетними — розами, лавандой и олеандром. Обновят 15 клумб.

Во второй половине апреля и мае, после завершения цветения тюльпанов и гиацинтов, высадят декоративные лиственные культуры — бегонию, хлорофитум, тагетес. Работы затронут клумбы на набережной и на въезде со стороны Новороссийска.

По словам Алексея Богодистова, контракт включает не только посадочные работы, но и годовое обслуживание системы автоматического полива, уход за газонами и кустарниками, осенние и весенние высадки.

Параллельно готовится второй контракт на благоустройство восьми локаций по всему городу. Там создадут газоны с автоматическим поливом, живые изгороди, высадят лавровишню и пальмы вашингтонии. Работы пройдут у здания «Почты России», на площади имени Погодина, на набережной у улиц Садовой и Крымской, в парковой зоне Толстого Мыса, перед поликлиникой, на 3-м километре и на пересечении Морской и проспекта Геленджикского.

Алина Зорина