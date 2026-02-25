Началась разработка мастер-плана комплексного развития территории микрорайона Комсомольский

В феврале представители компании «Архигрупп» и архитектурного бюро MЛА+ посетили производство ПЗСП и локацию будущей застройки в мкр. Комсомольский. Знакомство с производственными мощностями предприятия и микрорайоном – важные этапы в разработке мастер-плана будущего комплексного развития территории. Он станет основой для формирования современного и функционального жилого района, который впоследствии изменит облик правобережной части Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«В МЛА+ мы делаем проекты, исходя из территории и её ландшафта. Поэтому выезд на площадку для нас принципиален — он помогает понять локацию, найти ценности и особенности, которые мы будем учитывать в процессе проектирования. А знакомство с производством ПЗСП помогло увидеть преимущества каждой строительной технологии, что скажется на разработке мастер-плана», — делится ведущий архитектор МЛА+ Ксения Дудина.

Микрорайон Комсомольский станет первым проектом комплексного развития территории для ПЗСП, однако компания уже обладает многолетним опытом по развитию целых районов и созданию масштабной инфраструктуры: примером являются мкр. Пролетарский и редевелопмент промышленной территории на ул. Куйбышева, где сейчас активно строится ЖК «Красное яблоко».

«Для нас микрорайон Комсомольский – особое место, наше предприятие тесно связано с правобережной частью Дзержинского района, многие наши сотрудники живут здесь, поэтому мы подойдем со всей ответственностью к этому проекту и создадим по-настоящему современное пространство для жителей с необходимой социальной инфраструктурой», — отмечает генеральный директор АО «ПЗСП» Евгений Дёмкин.

На экскурсии по ПЗСП архитекторы познакомились с производственными возможностями серии Э-600 и индустриальным домостроением BAUM. Они подчеркнули, что обе технологии предоставляют возможности для создания яркой и выразительной архитектуры, при этом каждая из них обладает своими преимуществами: серия Э-600 экологична, надёжна и энергоэффективна, а технология BAUM современна и подходит для реализации нестандартных решений в фасадах и архитектуре.

Отметим, что ПЗСП выиграл торги на право заключения договора комплексного развития территории в микрорайоне «Комсомольский» в конце 2025 года. Компания проведёт реновацию двух территорий общей площадью порядка 25 га, расположенных в правобережной части Перми. ПЗСП улучшит условия проживания граждан и построит более 300 тысяч кв.м. жилья. После подготовки мастер-плана он будет представлен и утверждён на Градостроительном совете Перми.

Микрорайон Комсомольский находится в 20 минутах езды от центра города, рядом расположена железнодорожная станция Комсомольская. На прилегающих территориях есть объекты социальной инфраструктуры, в том числе школы и детские сады, а также зеленые зоны и парки.

ПЗСП в работе по комплексному развитию территории будет учитывать не только архитектурные и градостроительные нормы, но и особенность места, ландшафта и инфраструктуры. Такой подход обеспечит долгосрочное развитие и привлекательность микрорайона в рамках современного развития Перми.

Для застройщика реализация этого проекта станет одним из приоритетных в стратегии развития компании, направленной на создание современных жилых пространств и повышения качества городской среды.

АО «ПЗСП»