Пожар на насосной оставил дагестанский Избербаш без воды

Единый оператор водоснабжения Дагестана остановил подачу воды в Избербаш из-за возгорания трансформатора на насосной станции второго подъема в поселке Ачи-Су, сообщила пресс-служба единого оператора Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Аварийные бригады с полной спецтехникой уже работают на месте, обещают восстановить к 17:00 25 февраля 2026 года. Город с населением свыше 55 тыс. человек остался без воды в разгар зимы, когда потребление растет из-за отопительного сезона.

Пресс-служба оператора уточнила причину происшествия: огонь повредил трансформатор, станция отключилась, магистральный водовод опустел. Специалисты рискуют гидроудар-разрывом труб длиной 47 км при резком пуске насосов — воздух в системе требует поэтапного заполнения. В прошлые аварии, как в августе 2025-го после удара молнии на Кировской подстанции в Каспийске, восстановление занимало 5–7 дней с перебоями. Тогда фидер №25 сгорел, обесточив насосы, и воду подавали только после набора резервуаров.

Избербаш зависит от Каспийска: магистраль диаметром 1020 мм часто рвется, как 12 сентября 2025-го у аэропорта или 2 сентября там же. Единый оператор подвозит цистерны в верхние районы, где давление падает первым. Летом перебои длились до 18 сентября, зимой риск выше из-за мороза на оборудовании. Директор Избербашского горводоканала Ибрагим Гамидов предупреждал: без местных насосов город уязвим к любому сбою на 47-километровом участке.

Сеть водоводов Дагестана изнашивается: прорывы повторяются ежегодно, оператор тратит недели на заполнение. В Избербаше 30 тыс. домохозяйств, школы и больницы без альтернативы — подвоз спасает, но не полностью. Ремонтники меняют трансформатор в усиленном режиме, проверяют 47 км труб на целостность. К 17:00 давление вернется в штат, но верхние микрорайоны ждут сниженного напора до вечера 26 февраля.

Станислав Маслаков