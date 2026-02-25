Объемы досрочного погашения ипотеки в Челябинской области сократились на 22%

В 2025 году жители Челябинской области досрочно погасили кредиты на квартиры и дома на общую сумму 24,7 млрд руб. Это на 22% меньше, чем в 2024 году, сообщает агентство «Долговой консультант».

В целом по стране за прошлый год заемщики направили на досрочное погашение ипотеки 1,2 трлн руб. Показатель упал на 17,1%. Больше всего объем таких платежей снизился в Тюменской области (18 млрд руб.; – 33,4%), Кабардино-Балкарской Республике (1,9 млрд руб.; – 30%) и Архангельской области (8,8 млрд руб.; – 29,2%; без данных по Ненецкому автономному округу).

Как считают эксперты агентства, подобные изменения во многом связаны с уменьшением объема свободных денег у россиян. Кроме того, падению показателя способствует рост уровня финансовой грамотности. Если заемщик взял ипотеку до 2023 года, то ставка по ней ниже, чем по новым депозитам. Жители перечисляют больше средств на вклады, чтобы получить дополнительный доход.

Виталина Ярховска