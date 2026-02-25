В Ростовской области чиновников арестовали за взятку от подрядчика ремонта детсада
В Красносулинском районе директора отдела капитального строительства и его заместителя отправили под арест по делу о получении взятки (ч.6 ст.290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, чиновники получили от подрядчика по ремонту детского сада 1,8 млн руб. за беспрепятственное подписание актов выполненных работ. Часть денег была изъята следователем. В отношении взяткодателя также возбуждено уголовное дело (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Суд отправил должностных лиц муниципального учреждения под стражу. Об избрании меры пресечения для третьего фигуранта не сообщается.