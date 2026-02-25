Завод в Ставрополе погасил долги по зарплате на 2,6 млн рублей после проверки
Завод в Ставрополе полностью погасил долги по заработной плате на сумму свыше 2,6 млн руб. после вмешательства прокуратуры Промышленного района. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Руководству организации направили представление об устранении нарушений. По требованию надзорного органа предприятие полностью выплатило задолженность работникам. Название компании не раскрывается.