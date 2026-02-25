В Краснодаре школьника сбили на пешеходном переходе
Семилетнего ребенка сбили на пешеходном переходе в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Авария произошла 24 февраля на пересечении улиц Гаражной и Дальней. Согласно предварительным данным, 36-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля марки Mercedes, при повороте направо сбила мальчика, который начал переходить дорогу по пешеходному переходу.
В результате происшествия ребенок получил травмы и был госпитализирован.