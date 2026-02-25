Цех для выращивания осетровых рыб построят в Северске

В Северске Томской области будет построен цех для выращивания осетра, стерляди и африканского сома. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется к 2027 году, сообщил журналистам во время пресс-конференции замгубернатора по агропромышленной политике и природопользованию региона Михаил Ратнер. Инвестор, имя которого не называется, намерен вложить в проект около 10 млн руб. Известно, что он из Новосибирской области.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В настоящее время в рамках проекта построено здание площадью 700 кв. м, которое включает рыбоводный цех (500 кв. м), цех переработки и подсобные помещения (200 кв.м). На площадке ведутся подготовительные работы, монтаж коммуникаций и системы водоочистки. В течение года предприниматель планирует начать монтаж бассейнов.

По данным департамента охотничьего и рыбного хозяйства региона, общий оборот всей рыбной отрасли по итогам 2024 года составил 570 млн руб., что на 22% больше, чем в 2023 году.

Лолита Белова