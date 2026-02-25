В Свердловской области обновили 722 дома за счет фонда капремонта в 2025 году

Фонд капитального ремонта Свердловской области потратил 7,6 млрд руб. на проведение строительно-монтажных работ в 722 многоквартирных домах (МКД) и на разработку проектно-сметной документации по 283 МКД в 2025 году, рассказал генеральный директор организации Станислав Суханов на пресс-конференции информагентства ТАСС. По его словам, запланированные работы не успели завершить всего по одному дому.

«Один подрядчик выиграл лоты по пяти муниципалитетам, и по трем из них, это Новоуральск, Екатеринбург и Верхняя Тура, нам пришлось с ним расторгунться. Приходилось в оперативном порядке искать новые подрядные организации и догонять то, что тот не успел сделать. Не успели эту ситуацию до конца года выровнять»,— пояснил господин Суханов.

Он заверил, что дом, в котором не успели завершить работы в срок, уже включили в план на 2026 году и «уже законтрактовались».

Ранее, в октябре 2025 года, губернатор Денис Паслер подписал постановление об установлении минимального взноса за капитальный ремонт в МКД с 2026 года. Размер платежа увеличился с 17,48 руб. руб. до 18,81 руб. за 1 кв. м. Впрочем, Станислав Суханов заявил, что для полного обновления домов на Среднем Урале сумму взноса за капремонт необходимо увеличить в 1,5 раза. «Если вот реально, то 30 руб. за квадратный метр, тогда это было бы 100% выполнение программы, шесть-семь видов на каждом доме. Сегодня мы пока ограничены четырьмя»,— пояснил он, добавив, что решение о повышении суммы взноса остается за правительством Свердловской области.

Василий Алексеев