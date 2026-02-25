В Челябинске возобновили чартерные авиарейсы в Шарм-эш-Шейх

В челябинском аэропорту возобновили прямые чартерные авиарейсы в Шарм-эш-Шейх (Египет). Частота вылетов при этом увеличится до шести в месяц, сообщает пресс-служба аэропорта.

Программа полетов действует до конца лета 2026 года. В феврале и марте самолеты в Египет будут отправляются по вторникам и пятницам, а с апреля — по средам и субботам. Обслуживает рейсы чартерная авиакомпания Air Cairo. Перелеты будут выполнять на самолетах Airbus A320.

Билеты на чартерный авиарейс приобретается в составе туристических путевок.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2025 году чартерные авиарейсы в Шарм-эш-Шейх отправлялись всего раз в 10-11 дней.

Ольга Воробьева