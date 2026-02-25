С 2019 года на Кубани из аварийного жилья расселили 5,9 тысячи человек

В Краснодарском крае по региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2025–2028 годы» в 2025 году было расселено 40 непригодных для жилья помещений. Это 1,6 тыс. кв. м. Расселение коснулось 67 человек, сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве ТЭК и ЖКХ Кубани.

По данным ведомства, в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта «Жилье» на территории края на 2025 год планировалось переселить из непригодного для проживания жилищного фонда нарастающим итогом с 2019 года 4,9 тыс. человек. Фактически расселено почти 5,9 тыс. человек, рассказали в минТЭК и ЖКХ края.

Также в ведомстве сообщили, что установлен результат регионального проекта — расселено 71,32 тыс. кв. м непригодного для проживания жилищного фонда. Фактически расселено (нарастающим итогом) — 82,66 тыс. кв. м.

В этапе 2026–2027 годов адресной программы примут участие Нефтегорское городское поселение Апшеронского района и Черноморское городское поселение Северского района. Там необходимо переселить 232 человека из 108 квартир общей площадью 4,1 тыс. кв. м. Срок завершения этапа 2026–2027 годов — 31 декабря 2027 года.

Планируемый объем бюджетных средств на реализацию мероприятий — 673,8 млн руб., из них: средства Фонда развития территорий — 397,6 млн руб., бюджета Краснодарского края — 272,8 млн руб., средства местных бюджетов — 3,4 млн руб.

Василий Хитрых