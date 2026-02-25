В Челябинской области на развитие электротранспорта направят 430 млн рублей

Холдинг «Синара – Транспортные машины» намерен реализовать проект по развитию электротранспорта в Челябинской области. Объем инвестиций составит 429,9 млн руб., сообщает пресс-служба «Синары».

Специальный инвестиционный контракт холдинг подписал с Министерством промышленности и торговли РФ, правительством Челябинской области и администрацией Челябинска.

В рамках проекта планируется закупить и смонтировать оборудование для серийного выпуска транспорта, внедрить современные технологии в производство низкопольных троллейбусов и электробусов, а также проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и расширять линейку экологичного транспорта.

В октябре 2021 года правительство Челябинской области заключило концессионное соглашение с компанией «Синара – Городские транспортные решения Челябинск» о модернизации троллейбусной контактной сети, ремонте и строительстве новых тяговых подстанций, модернизации двух депо, а также закупке 168 современных низкопольных троллейбусов. Реконструкция троллейбусного депо №2 в Челябинске на Свердловском тракте завершилась в сентябре 2025 года. Размер инвестиций в проект составила 3 млрд руб.

В 2023 году «Синара – Транспортные машины» запустила на площадке ЧТПЗ Челябинский завод городского электрического транспорта, который производит троллейбусы и электробусы.

