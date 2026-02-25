В Новороссийске пройдут ночные учения со стрельбами в порту

В ночь с 26 на 27 февраля в акватории Новороссийска состоятся учения военно-морской базы с применением стрельб. Об этом уведомили в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Учения НВМБ будут проходить с 23:00 26 февраля до 01:00 27 февраля. Дежурные силы военно-морской базы отработают практические действия по отражению атаки БПЛА и безэкипажных катеров.

Стрельбы в ходе учений выполняются из артиллерийской установки с молов военной гавани.

София Моисеенко