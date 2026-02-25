Экс-замначальника полиции ГУ МВД по Челябинской области выпустили из СИЗО

Челябинский областной суд изменил меру пресечения бывшему заместителю начальника полиции ГУ МВД России по региону Сергею Федерягину, обвиняемому в получении взятки и мошенничестве (п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Из следственного изолятора его отправили под домашний арест до 24 апреля. Об этом „Ъ-Южный Урал“ сообщил адвокат обвиняемого Сергей Колосовский.

Сергей Федерягин находился в СИЗО с декабря 2024 года, почти 14 месяцев. Одной из причин помещения его под домашний арест стало состояние здоровья обвиняемого.

Экс-полицейского задержали сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области в конце 2024 года. По версии следствия, Сергей Федерягин в 2021-2023 годах получил 700 тыс. руб. от учредителя коммерческой организации, который владеет сетью аптек в Коркино. Взамен он покровительствовал продажам сильнодействующих лекарственных препаратов без лицензии в городе, считает следствие.

Виталина Ярховска