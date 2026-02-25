В аэропорту Сочи задерживаются девять вылетов и девять прилетов

В аэропортах Краснодарского края 25 февраля наблюдаются задержки более 20 авиарейсов, сообщает пресс-служба региональных воздушных гаваней. Согласно данным онлайн-табло, к настоящему времени на вылет и прилет фиксируются задержки 23 рейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На территории аэропорта Краснодара задержаны четыре рейса: один вылет в Москву и три прилета, включая два из столицы и один из Новосибирска. Незначительные сдвиги расписания в этом случае объясняются поздним прибытием воздушных судов. Также один прилет из Москвы задерживается в аэропорту Геленджика.

Наиболее масштабные задержки зафиксированы в международном аэропорту Сочи, где отклонения от графика затрагивают 18 рейсов. Среди них девять рейсов на вылет: четыре направления в Москву, а также по одному в Тбилиси (Грузия), Казань, Самару, Екатеринбург и Оренбург. На прилет приходится еще девять задержек: пять рейсов из Москвы, а также по одному из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Тбилиси и Алма-Аты (Казахстан).

По данным Росавиации, накануне работа аэропорта Сочи ограничивалась в целях обеспечения безопасности полетов. Однако задержки 25 февраля напрямую связаны не с ограничениями, а с поздним прибытием авиалайнеров, подчеркнули в пресс-службе воздушной гавани.

Аэропорт Сочи продолжает работать в штатном режиме. На текущие сутки запланировано 62 рейса на прилет и 64 — на вылет, отметили в Telegram-канале пресс-службы. Пассажирам рекомендуется проверять информацию о рейсах и заранее планировать прибытие в терминал. Общая ситуация отражает стандартную динамику работы крупных региональных аэропортов, где небольшие задержки связаны с логистикой и межрегиональными переплетениями графиков авиакомпаний.

Обслуживание пассажиров и контроль за соблюдением безопасности полетов остаются приоритетами администрации аэропорта, что позволяет минимизировать влияние задержек на общую транспортную систему Краснодарского края.

Мария Удовик