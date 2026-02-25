В Сочи сформировался рынок жилья дороже 1 млн рублей за метр

К январю 2026 года на рынке новостроек Сочи сформировался самостоятельный сегмент квартир с ценой выше 1 млн руб. за кв. м. Если в середине 2024 года подобные предложения воспринимались как единичные случаи, то сегодня речь идет о тысячах лотов, представленных практически во всех ключевых форматах жилья.

По оценке эксперта по недвижимости Сочи, автора Telegram-канала «Какой бюджет — такой сюжет» Кирилла Флуткова, сегмент «миллион за квадрат» перестал быть исключением и занял заметную долю первичного рынка. Существенной особенностью нового ценового уровня стала его внутренняя структура. Основной объем предложения приходится не на крупные объекты, а на студии и однокомнатные квартиры. Именно компактные форматы формируют базу дорогостоящего сегмента, что отражает тенденцию сочетания высокой стоимости квадратного метра с минимальной площадью лота.

В то же время сегмент просторных квартир остается ограниченным. Количество трех- и четырехкомнатных лотов с ценой выше 1 млн руб. за квадратный метр исчисляется десятками, а не сотнями. Это указывает на дефицит семейных форматов даже внутри наиболее дорогой категории новостроек.

Формирование данного сегмента стало результатом совокупности факторов: ограниченного объема нового строительства, концентрации спроса в отдельных локациях и смещения интереса покупателей в сторону компактных объектов с высокой стоимостью «квадрата». В итоге к 2026 году в Сочи окончательно закрепился рынок, который еще два года назад считался редким ценовым явлением.

Мария Удовик