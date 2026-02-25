Минприроды возьмет под прямое управление центр восстановления леопардов в Сочи

Расположенный в Сочи Центр восстановления леопарда на Кавказе имени У.А. Семенова переходит под прямое управление Минприроды РФ. Соответствующее решение принято министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. На базе учреждения будет создано отдельное федеральное государственное бюджетное учреждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

Как уточнили в пресс-службе ведомства, новое ФГБУ объединит компетенции, необходимые для восстановления популяции леопарда на юге страны. Речь идет о консолидации научной, ветеринарной и природоохранной работы в рамках единой структуры.

Центр разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда был открыт в Сочи в 2009 году. Для реализации программы восстановления популяции сюда были доставлены пять леопардов из Ирана и Португалии. В дальнейшем на базе центра велась работа по разведению, подготовке и выпуску животных в естественную среду обитания.

Ранее сообщалось, что самка переднеазиатского леопарда по кличке Хоста, являющаяся выпускницей сочинского питомника, успешно адаптируется в дикой природе Кавказа. Для зимовки она выбрала территорию Кабардино-Балкарии.

Кроме того, 16 июля 2022 года переднеазиатские леопарды Лео, Хоста и Лаура были выпущены в лесные массивы Северной Осетии. Перед выпуском на животных установили спутниковые ошейники для мониторинга их перемещений и поведения в естественной среде. Реорганизация центра направлена на дальнейшее системное развитие программы восстановления популяции редкого хищника.

Мария Удовик