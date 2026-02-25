В челябинском зоопарке нашли нарушения в содержании белых медведей

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора пришли с проверкой в челябинский зоопарк. Инспекторы выявили нарушения в содержании белых медведей и хищных кошек, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка проходила с 27 января по 9 февраля. Установлено, что у клеток, где находятся хищные кошки, ржавые решетки, а у белых медведей нет постоянного бассейна с подогревом воды в осенне-зимний период. Руководству зоопарка предписали до мая устранить эти нарушения.

В 2023-м и 2025 годах администрации учреждения уже указывали на аналогичные проблемы, а также на отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов на биологические отходы и неправильный размер вольера.

Летом инспекторы Россельхознадзора вновь придут в зоопарк с проверкой.

Ольга Воробьева