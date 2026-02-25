В Сочи организатор незаконной миграции получил шесть лет колонии

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела материалы уголовного дела в апелляционном порядке и не нашла оснований для изменения ранее вынесенного решения. Приговор вступил в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее Центральный районный суд Сочи признал гражданина Таджикистана виновным в организации незаконной миграции. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Как установлено судом, в 2025 году, находясь на территории Сочи, подсудимый совместно со знакомым, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, организовал схему незаконного продления пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. За денежное вознаграждение лица, желавшие продлить срок нахождения в стране, передавали ему паспорта, миграционные карты и иные документы.

Фигурант оформлял фиктивные гражданско-правовые договоры и уведомления об осуществлении трудовой деятельности. Подготовленный пакет документов направлялся в отдел по вопросам миграции ОП (Центральный район) УВД по Сочи для продления сроков пребывания на основании фиктивных договоров.

Только в период с апреля по май 2025 года к обвиняемому обратились десять граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизской Республики. Суд первой инстанции признал представленные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора, который впоследствии был оставлен без изменения судом апелляционной инстанции.

Мария Удовик