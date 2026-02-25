Экс-главе филиала «Гортранса» Александру Хабарову ужесточили приговор

Свердловский областной суд ужесточил наказание бывшему директору филиала «Гортранса» Александру Хабарову, сообщили в пресс-службе судов свердловской области. В декабре прошлого года Октябрьский районный суд приговорил Александра Хабарова к трем годам и девяти месяцам принудительных работ. Он был признан виновным по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения) — Александру Хабарову переквалифицировали обвинение по время судебного разбирательства.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, в сентябре 2020 года о передаче взяток с Александром Хабаровым договорился Владимир Янцов, представлявший компании ООО «Нитавто» и ООО «Технобус». Эти компании поставляли ЕМУП «Гортранс» запчасти для троллейбусов и автобусов без необходимой сопроводительной документации и с задержкой. Хабаров получал 10% от каждой сделки. С января 2020 года по октябрь 2022 года, по версии следствия, ему передали 201 тыс. руб.

Позже прокуратура обжаловала приговор, и суд апелляционной инстанции назначил для него новое наказание по статье, которая ему инкриминировалась изначально — ст. 290 УК РФ (получение взятки): семь лет колонии строгого режима. Александр Хабаров взят под стражу в зале суда. Уголовное дело в отношении представителя коммерческих организаций прекращено в сентябре 2024 года в связи с деятельным раскаянием.

Артем Путилов