Активы на 10 млрд рублей требуют изъять у владельца отеля Marriott в Краснодаре

Генпрокуратура подала иск к бывшему депутату Госдумы от «Единой России» Ризвангаджи Исаеву, требуя изъять у него и его семьи активы стоимостью свыше 10 млрд руб., включая доли в компаниях — владельцах краснодарского отеля Marriott и Газтрансбанка. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Иск направлен в Ленинский районный суд Краснодара. Ответчиками выступают девять физлиц, включая экс-депутата, его нынешнюю и бывшую супруг, детей, а также восемь юридических лиц. Среди компаний — Газтрансбанк, Тепловая транспортная компания и ООО «Центр-Отель», владеющее отелем Marriott в Краснодаре.

По данным надзорного ведомства, до избрания в Думу Ризвангаджи Исаев вместе с братом Шамилем владел коммерческими организациями в Краснодарском крае и Дагестане, занимаясь строительством и коммунальным хозяйством.

Ризвангаджи Исаев был депутатом Госдумы с 2007 по 2011 год и входил в комитет по строительству и земельным отношениям. Генпрокуратура утверждает, что он использовал служебные полномочия и политическое влияние для незаконного обогащения, хотя по закону должен был отказаться от предпринимательской деятельности.

Получив доступ к служебной информации и возможность взаимодействовать с федеральными и региональными властями, депутат завладел в Краснодаре государственными землями и объектами муниципальной собственности, установила прокуратура.

В 2007–2008 годах Ризвангаджи Исаев присмотрел земельные участки площадью 615 га и обеспечил участие подконтрольных компаний в аукционах по продаже прав на заключение договоров аренды земель для комплексного освоения и жилищного строительства, имитируя конкуренцию на торгах.

В 2011 году контролируемое господином Исаевым ООО «Статус» выкупило у государства эти земли по льготной цене в 15,1 млн руб. Взамен компания обязалась построить и безвозмездно передать в муниципальную собственность объекты инженерной инфраструктуры: 29 детских садов, девять школ, поликлиники, больницы, станции скорой помощи, пожарное депо и площадки для игр и спорта. Однако впоследствии компания отказалась от строительства социальных и коммунальных объектов в заявленном объеме. Изъятые у государства территории были перераспределены в пользу подконтрольных экс-депутату лиц.

В 2015 году при помощи председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и судьи Ленинского районного суда Рустема Трахова Ризвангаджи Исаев добился снижения кадастровой стоимости земельных участков более чем на 62 млрд руб. На этих землях и за счет незаконных доходов он реализовал крупные девелоперские проекты — жилые районы «Европея» и «Немецкая деревня».

Генпрокуратура отмечает, что бывший депутат ранее скрывал свою причастность к бизнесу, но в последнее время открыто сообщает о своем участии в названных проектах в СМИ, выдавая это за личное достижение.

В иске Генпрокуратура требует обратить в доход государства доли семьи Исаевых в Газтрансбанке (более 90%), «Центр-отель» (95%), «Южный ресурс» (100%), «СЗ Сармат» и «Сармат Строй» (по 90%), «Арс Капитал» (100%), «Гелиос» (почти 30%), Тепловая транспортная компания (90%). Совокупная стоимость активов, по данным «РБК», составляет 10 млрд руб.

Брат экс-депутата Шамиль Исаев был вице-премьером правительства Дагестана в 2015–2018 годах. В 2020 году его осудили за мошенничество с бюджетными средствами на 80 млн руб. В 2022 году суд признал его виновным в организации заказного убийства учредителя газеты «Черновик» Гаджимурада Камалова и приговорил к 16 годам колонии.