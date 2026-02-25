В Курганской области подготовили проекты реставрации двух соборов

Два православных собора планируют реставрировать в Курганской области — Спасо-Преображенский собор в Шадринске и Александро-Невский кафедральный собор в Кургане. Завершилась разработка проектов, сообщил губернатор Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

Подготовку документации финансировали бюджет региона и частные благотворители. По словам главы региона, оба проекта безвозмездно переданы Русской православной церкви для дальнейшей работы.

Спасо-Преображенский собор в Шадринске, возведенный во второй половине XVIII века в стиле сибирского барокко, является объектом культурного наследия федерального значения и старейшим каменным зданием в городе.

Здание Александро-Невского собора в Кургане построили на рубеже XIX-XX веков. Это объект культурного наследия регионального значения и один из двух кафедральных соборов наряду с Богоявленским в региональном центре.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что «за последние годы» в регионе за счет всех источников, включая бюджеты, фонды и частных благотворителей, было построено, восстановлено и приведено в порядок более 40 храмов. Уже ведутся работы либо начнутся в этом году по 12 церквям. По словам главы региона, в ближайшие годы приступят к восстановлению «очень сильно разрушенных объектов» в удаленных селах региона.