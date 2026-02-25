В Оренбуржье задержали заказчика убийства местного предпринимателя

В Оренбургской области задержан 49-летний житель, обвиняемый в организации убийства местного предпринимателя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, что связано с организацией приготовления убийства по найму. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, в сентябре 2025 года обвиняемый, ведя предпринимательскую деятельность в Оренбурге, не желал возвращать долг в размере 15 млн руб., и решил устранить коммерсанта. Для этого он обратился к знакомому, предложив ему совершить убийство за денежное вознаграждение.

Заказчик разработал план преступления, включающий использование огнестрельного оружия и специально приобретённого транспортного средства. Он передал сообщнику деньги, на которые был куплен автомобиль, оружие и боеприпасы. Также он показал исполнителю фотографию жертвы и сообщил личные данные.

Сообщник сообщил о готовящемся преступлении в правоохранительные органы. Заказчика задержали при передаче денег исполнителю за якобы совершенное убийство. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователи продолжают проводить следственные действия для сбора и закрепления доказательств. Расследование уголовного дела ведется следственными органами СК России по Оренбургской области.

Андрей Сазонов