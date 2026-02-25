В Ставрополе десять человек получили приговор за мошенничество с соцконтрактами

Промышленный районный суд Ставрополя вынес приговор членам организованной группы по делу о мошенничестве при получении социальных выплат. Организатора группы заочно приговорили к 3 годам колонии и штрафу в 100 тыс. руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Согласно материалам суда, подсудимая нашла девятерых соучастников, от имени которых в комитет труда и соцзащиты населения администрации Ставрополя были поданы заявления на заключение социальных контрактов на общую сумму 3 млн руб. Документы о том, что заявители являются малоимущими и вправе рассчитывать на господдержку, были подделаны. Выплаты участники преступной схемы планировали разделить и потратить по своему усмотрению.

По ч.4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат организованной группой в особо крупном размере) организатора группы заочно приговорили к 3 годам колонии общего режима со штрафом в 100 тыс. руб., женщину объявили в федеральный розыск. Один из подсудимых отправится в колонию на 2,5 года и выплатит штраф в 30 тыс. руб. Еще троих приговорили к лишению свободы условно, а пятерых – только к штрафам от 100 до 150 тыс. руб.

Суд также частично удовлетворил гражданский иск комитета труда и соцзащиты населения администрации Ставрополя о взыскании с подсудимых украденных денег.

Валерий Климов