В суд направлено дело о взятках в отношении замглавы района Новосибирской области

Искитимский райсуд Новосибирской области рассмотрит уголовное дело в отношении замглавы Искитимского района региона. Ему вменяют в вину получение взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает облпрокуратура. По данным источника «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, фигурантом дела является Алексей Колотий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, в августе 2022 года между коммерческой организацией и администрацией Искитимского района был заключен контракт на ликвидацию несанкционированной свалки на территории Быстровского сельсовета. При этом компания не представила документы, подтверждающие вывоз отходов и их размещение на полигоне. В связи с этим организации было отказано в приемке выполненных работы и, соответственно, в оплате.

Тогда, считают правоохранители, Алексей Колотий предложил представителю фирмы помощь. За 200 тыс. руб. и бутылку коньяка стоимостью 4 тыс. руб. он инициировал вопрос о внесении изменений в бюджет Искитимского района на 2023 год для оплаты выполненных работ по контракту. После этого организация обратилась в арбитражный суд Новосибирской области с иском к администрации района о взыскании 9,9 млн руб. Прошение было удовлетворено.

Александра Стрелкова