Движение на северном направлении М-4 «Дон» ограничили из-за ремонтных работ
Движение на северном направлении М-4 «Дон» (1010 км) ограничили из-за проведения дорожных работ. Об этом сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
На указанном участке специалисты занимаются ямочным ремонтом, срезом дорожного полотна и укладкой асфальта. Работы идут по левой и правой полосам.
Автомобилистам рекомендуют в качестве альтернативного маршрута съезд с развязки М-4 «Дон» на 1039 км в г. Новочеркасск, далее — через город Шахты.