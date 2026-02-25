Движение на северном направлении М-4 «Дон» ограничили из-за ремонтных работ

Движение на северном направлении М-4 «Дон» (1010 км) ограничили из-за проведения дорожных работ. Об этом сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

На указанном участке специалисты занимаются ямочным ремонтом, срезом дорожного полотна и укладкой асфальта. Работы идут по левой и правой полосам.

Автомобилистам рекомендуют в качестве альтернативного маршрута съезд с развязки М-4 «Дон» на 1039 км в г. Новочеркасск, далее — через город Шахты.

Мария Хоперская