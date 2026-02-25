В Воронеже хотят отдать в концессию две городские бани

Воронежская городская дума проголосовала за утверждение кандидатуры Алексея Золотарева для включения в состав рабочей группы по принятию решений о заключении концессионного соглашения на реконструкцию с последующей эксплуатацией и содержанием городских бань №8 (переулок Славы, 13) и №10 (улица Аксакова, 58). Оба объекта находятся в муниципальной собственности. Вопрос был рассмотрен на заседании гордумы 25 февраля. Кандидатура была поддержана единогласно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее, в 2023 году бывший мэр Воронежа Вадим Кстенин заявил, что город не рассматривает снос и изменение профиля муниципальной бани №6 (улица Тимирязева, 17) даже «в долгосрочной перспективе». Господин Кстенин заверил, что объект культурного наследия (ОКН) будет сохранен. В ноябре 2024-го нынешний мэр Сергей Петрин рассказал, что муниципалитет «прорабатывает вопрос передачи в концессионное соглашение общественной бани №6» и что «заинтересованность в ней инвесторов уже обозначена». Он также сообщил о скором завершении научно-исследовательских работ по более детальному выявлению составляющей предмета охраны, которые «позволят определить все нюансы дальнейшей реконструкции объекта». После этого новостей про концессию бани №6 не было.

«Ъ-Черноземье» писал, что в 2023 году администрация Новоусманского района Воронежской области сдала в концессию общественную баню на улице Песоцкой, 3а в райцентре. Соглашение, подписанное с воронежским предпринимателем Артемом Федченко, рассчитано на 30 лет.

Денис Данилов