До 10 тысяч рублей в месяц готовы отдавать репетиторам 64% нижегородцев

В Нижнем Новгороде по состоянию на конец февраля 28% школьников, которым предстоит сдавать ЕГЭ и ОГЭ, уже начали заниматься с репетитором либо планируют начать занятия в ближайшее время. По данным сервиса «Авито Услуги», главной целью занятий с репетиторами 38% опрошенных считают подготовку к экзаменам.

Еще 25% делают это для повышения текущей успеваемости и освоения нового предмета или навыка (25%).

В списке востребованных дисциплин лидирует математика. К репетиторам по этому предмету обращаются 50% опрошенных. На втором месте иностранные языки (47%), на третьем — русский язык (30%). Физику и химию выбирают 24%, программирование и IT — 20%, гуманитарные предметы — 10%.

При выборе формата занятий 42% выбирают индивидуальные очные уроки. Еще 25% предпочитают дистанционные занятия один на один. Самостоятельное обучение с проверкой заданий у репетитора выбирают 19% респондентов, групповые форматы — 13%.

Большинство респондентов (64%) закладывают на занятия до 10 тыс. руб. в месяц, а 15% готовы тратить свыше 15 тыс. руб.

Андрей Репин