Потребление пива на Дону снизилось на 12%

В 2025 году розничные продажи пива и сопутствующих напитков в Ростовской области составили 52,4 л на одного совершеннолетнего жителя. Это на 12% меньше, чем в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По сравнению с 2024 годом в регионе на 4,4% уменьшились розничные продажи винодельческой продукции. Показатель составил 5,4 л на душу населения старше 18 лет. Розничные продажи крепкого алкоголя в Ростовской области снизились на 0,6%, до 7,7 л на совершеннолетнего человека.

В среднем по России потребление крепкого алкоголя в 2025 году составило 10,4 л на одного взрослого человека — на 2% меньше, чем в 2024 году.

Мария Хоперская