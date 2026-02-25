На Ставрополье долги за капремонт начнут взыскивать через Госуслуги

Ставропольский край вошел в число 19 регионов, где долги за жилищно-коммунальные услуги начнут взыскивать через Госуслуги и ГИС ЖКХ в досудебном порядке. В первую очередь это коснется задолженности по капитальному ремонту, сообщили в пресс-службе РИАЦ по Ставропольскому краю.

Фонд капремонта подает заявку в ГИС ЖКХ с указанием данных должника и суммы долга. Система автоматически находит информацию о должнике и формирует электронное заявление о выдаче судебного приказа, которое направляется мировому судье по адресу регистрации должника.

После получения заявления судья выносит приказ и в электронной форме отправляет его в ГИС ЖКХ. Через 10 рабочих дней при отсутствии возражений от должника документ поступает судебным приставам для принятия мер по взысканию задолженности.

По данным министерства ЖКХ Ставропольского края, долги жителей региона за капительный ремонт превышают 500 млн руб.

Валерий Климов