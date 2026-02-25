На геномные исследования животных в Ростовской области направят 18 млн рублей

В 2026 году на геномные исследования животноводства в Ростовской области направят 18 млн руб. Об этом в рамках круглого стола «Перспективы агробизнеса в условиях новых вызовов» сообщила начальник отдела координации федеральных и областных программ министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Юлия Куликова.

Деньги направят на проведение исследований на достоверность происхождения, выявление генетических аномалий и заболеваний.

Еще одним направлением поддержки стал региональный проект «Кадры в АПК». На модернизацию общеобразовательных организаций и классов направят около 65 млн руб., а еще 2,7 млн руб. — на привлечение ученых в реализацию проектов регионального агропрома.

Мария Хоперская