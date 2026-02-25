Главе СК доложат о причинах нерасселения аварийного дома в Копейске

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Челябинской области Андрею Щукину завершить расследование дела о нерасселении аварийного дома в Копейске, сообщает пресс-служба госоргана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В информационный центр СКР обратилась жительница города. По ее данным, здание 1934 года постройки на улице Театральной находится в непригодном для жизни состоянии, его признали аварийным еще в 2018 году. Несущие конструкции и фундамент дома разрушаются. Инженерные коммуникации неисправны, что приводит к коммунальным авариям. Расселить здание должны были до декабря 2023 года, но этого не произошло. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.

В СУ СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело. Андрею Щукину необходимо в кратчайшие сроки завершить расследование и направить материалы в суд для рассмотрения по существу. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Виталина Ярховска