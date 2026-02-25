На пляж Анапы завезут дополнительный песок после разлива нефти

В Анапе начали второй этап восстановления пляжей после разлива нефти, возникшего в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в декабре 2024 года. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, на участок пляжа в Витязево завезут дополнительный песок для тестирования технологии отсыпки.

Специалисты провели обследования ближайших карьеров и выбрали песок, близкий к составу грунта на пляжах. Песок, который в перспективе могут завезти на пляжи Анапы, содержит кварц и биокарбонаты, образованные раковинами моллюсков. После пробной отсыпки на участке пляжа в Витязево эксперты примут решение относительно других пляжей Анапы и Темрюкского района.

В оперативном штабе Кубани объяснили, что насыпка дополнительного слоя песка требуется для увеличения существующих объемов песка на пляжах, находящихся в зоне ЧС. За весь период ликвидации чрезвычайной ситуации с побережья Анапского и Темрюкского района вывезли 185 тыс. т загрязненного грунта.

«Из-за проведенных работ объем песка уменьшился, поэтому было принято решение добавить новый слой, который станет следующим этапом восстановления пляжей»,— подчеркнули в оперштабе региона.

София Моисеенко