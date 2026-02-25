На Дону расширили список жизненно необходимых препаратов

В Ростовской области в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) внесли еще восемь наименований. Об этом сообщили в региональном управлении Росздравнадзора.

Список обновили с целью улучшить доступность лекарственной тепарии для онкобольных, пациентов с анемией, нейтропенией, перикардитом и туберкулезом. Введенные препараты включают: таргетную терапию для лечения рака молочной железы и легкого, иммуноонкологический препарат для борьбы с различными видами рака, средство для лечения рака предстательной железы. Кроме того, в перечень вошли препарат для терапии анемии при миелодиспластических синдромах и бета-талассемии, компонент схемы лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, стимулятор лейкопоэза для профилактики осложнений химиотерапии, а также иммуномодулятор для лечения рецидивирующего перикардита.

С 24 февраля общий список ЖНВЛП в России теперь насчитывает 827 позиций.

Мария Хоперская