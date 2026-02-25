Прокуратура добилась увольнения чиновницы в Грачевском округе за непотизм

Прокуратура Грачевского района Ставропольского края провела проверку и выявила грубое нарушение антикоррупционного законодательства, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Начальник управления культуры и туризма администрации Грачевского муниципального округа использовала служебное положение: она рекомендовала руководителю подрядной организации привлечь к капитальному ремонту в подведомственной школе своего супруга и арендовать его спецтехнику. Чиновница не приняла никаких мер по выявлению и урегулированию конфликта интересов, что прямо противоречит федеральному закону № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Прокурор района внес представление главе муниципалитета с требованием устранить нарушения. Руководство округа рассмотрело документ оперативно и уволило служащую в связи с утратой доверия — стандартная формулировка для таких случаев, предусмотренная ст. 59 Федерального закона «О муниципальной службе». Инцидент произошел в Грачевском районе, где население составляет около 16 тыс. человек, а бюджет на культуру и туризм в 2025 году превысил 150 млн руб., включая крупные ремонты школ и ДК.

В 2025 году ставропольская краевая прокуратура инициировала 47 увольнений муниципалов по утрате доверия, из них 12 — за непотизм и конфликты интересов.

Станислав Маслаков