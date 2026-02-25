В Ростове-на-Дону в план приватизации включили полуразрушенную базу отдыха

В трехлетний прогнозный план приватизации в Ростове-на-Дону включили полуразрушенную базу отдыха. Она находится на улице Левобережной. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ростова-на-Дону Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Площадь нежилого строения составляет 468,9 кв. м., а земельного участка — 5,2 тыс. кв. м. Объект находится в полуразрушенном состоянии, а территория заросла деревьями и кустарниками. В гражданский оборот объект планируют ввести из-за невозможности использования объекта для решения вопросов местного значения.

Также депутаты согласовали продажу расселенного аварийного трехэтажного дома на Большой Садовой, 51 (литер В). В список помещений на продажу вошли здания на улице Восточной (№6 с литерами А, Б, В) и №9 с литером А).

Мария Хоперская