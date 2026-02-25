В Анапе начали новый этап восстановления пляжей

Сегодня, 25 февраля, в Анапе начали следующий этап восстановления пляжей после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: t.me / opershtab23

Специалисты планируют насыпать дополнительный слой песка толщиной от 30 до 70 см на тестовом участке на пляжах в селе Витязево. Работы проведет арендатор пляжей.

С момента разлива нефтепродуктов в Керченском проливе из-за крушения танкеров в декабре 2024 года пляжи Анапы очистили от крупных фракций мазута. В период с весны до осени прошлого года специалисты проводили системную механизированную очистку. С пострадавших пляжей вывезли 185 тыс. т загрязненного песка и грунта. Из-за проведенных работ объем песка на пляжах уменьшился, поэтому было принято решение добавить новый слой, который станет следующим этапом восстановления пляжей.

После предварительных обследований ближайших карьеров был выбран песок, который является максимально похожим по составу с грунтом на пляжах Анапы. Он содержит кварц и бикарбонаты, образованные раковинами моллюсков. Технологию отсыпки протестируют на участке пляжа в селе Витязево. По результатам работы будет принято решение относительно других пляжей города и Темрюкского района, которые находятся в зоне ЧС.

Алина Зорина