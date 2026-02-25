Мужчина поджег квартиру бывшей жены в Новороссийске

Житель Новороссийска поджег квартиру бывшей супруги, проникнув внутрь через окно. Ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД города-героя.

Полицейские установили, что мужчина отжал стеклопакет и проник в квартиру экс-супруги. Он поджег два дивана и кровать в спальне, после чего скрылся через окно. Квартира выгорела почти полностью, ущерб превысил 4 млн руб. О пострадавших в результате произошедшего не сообщается.

В отношении жителя города возбудили уголовное дело. На период предварительного следствия новороссийца заключили под стражу.

София Моисеенко