В Волгограде отремонтируют пострадавшую из-за БПЛА крышу корпуса больницы №16

Волгоградская больница № 16 определила победителя аукциона на восстановление крыши гинекологического корпуса, поврежденного при атаке БПЛА летом 2025 года. Начальная максимальная цена контракта составляла около 9,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: astrobl.ru Фото: astrobl.ru

Конкурс проходил с 9 по 18 февраля этого года. В нем приняли участие претендентов, предложивших цены от 7,77 млн руб. до 8,95 млн руб. 20 февраля победителем был объявлен участник, согласившийся исполнить контракт за наименьшую сумму. Договор с ним еще не заключен.

Подрядчику за 90 дней требуется заново накрыть четырехскатную кровлю, отремонтировать шахту лифта и вентиляционные каналы. Оплачивать работы будет ГУЗ «Больница №16».

Здание закрыли на ремонт в середине сентября прошлого года после массовой атаки дронов на Волгоградскую область в августе. В результате падения обломков у гинекологического отделения загорелась кровля. В областном комитете здравоохранения тогда пояснили V1.RU, что корпус временно не работает, ведется диагностика его состояния, а пациенток перенаправили в другие медучреждения.

Нина Шевченко