В Волгограде отремонтируют пострадавшую из-за БПЛА крышу корпуса больницы №16
Волгоградская больница № 16 определила победителя аукциона на восстановление крыши гинекологического корпуса, поврежденного при атаке БПЛА летом 2025 года. Начальная максимальная цена контракта составляла около 9,8 млн руб.
Фото: astrobl.ru
Конкурс проходил с 9 по 18 февраля этого года. В нем приняли участие претендентов, предложивших цены от 7,77 млн руб. до 8,95 млн руб. 20 февраля победителем был объявлен участник, согласившийся исполнить контракт за наименьшую сумму. Договор с ним еще не заключен.
Подрядчику за 90 дней требуется заново накрыть четырехскатную кровлю, отремонтировать шахту лифта и вентиляционные каналы. Оплачивать работы будет ГУЗ «Больница №16».
Здание закрыли на ремонт в середине сентября прошлого года после массовой атаки дронов на Волгоградскую область в августе. В результате падения обломков у гинекологического отделения загорелась кровля. В областном комитете здравоохранения тогда пояснили V1.RU, что корпус временно не работает, ведется диагностика его состояния, а пациенток перенаправили в другие медучреждения.