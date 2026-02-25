На Ставрополье в 2025 году выросло производство лекарств и бумаги

Промышленные предприятия Ставропольского края отгрузили в 2025 году товаров собственного производства, работ и услуг на 755,9 млрд руб. — на 7,8% больше, чем в 2024-м, сообщает пресс-служба регионального минпрома.

Обрабатывающий сектор внес основной вклад: компании выпустили продукции на 579,7 млрд руб., прибавив 7,2% к позапрошлому году. Министерство энергетики, промышленности и связи края отметило лидерство нескольких отраслей: производство бумаги и бумажных изделий подскочило в 2,3 раза, обработка древесины и выпуск изделий из дерева (кроме мебели) — в 2,2 раза, автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы выросли вдвое, а лекарственные средства — в 1,5 раза.

Несмотря на общий спад индекса промышленного производства до 89,5%, химическая отрасль частично восстановилась: в декабре объемы выросли более чем на 43% по сравнению с ноябрем. В 2024 году край привлек 384 млрд руб. инвестиций — рекорд, а в 2025-м этот показатель достиг 425 млрд руб. с приростом 11%. Губернатор Владимир Владимиров лично курирует промышленные проекты, включая строительство теплиц в Предгорном округе для круглогодичного выращивания огурцов.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост: промышленность обеспечивает свыше 20% ВРП края (1,7 трлн руб. по плану на 2025-й), сельхоз добавляет 12%, туризм и смежные отрасли — 8–9%. Глава регионального минпрома Иван Ковалев подчеркивает системную работу с предприятиями — в крае действуют 2400 компаний обрабатывающего сектора. Такие результаты укрепляют позиции Ставрополья на Юге России, где аналогичный спад в химии фиксировали и в других регионах.

Станислав Маслаков