Мощность хранения зерна в Волгоградской области достигла 8,8 млн тонн

Волгоградская область увеличила мощность единовременного хранения зерна до 8,8 млн тонн и перевыполнила плановые показатели на 17%. В текущем году планируется увеличить этот объем на 146 тыс. тонн. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: Администрация Волгоградской области Волгоградская область нарастила мощность хранения зерновых до 8,8 млн тонн

В Волгоградской области функционируют 56 элеваторов и хлебоприемных предприятий в 29 районах, а также зернохранилища в сельскохозяйственных организациях всех муниципалитетов. С 2014 года мощности хранения зерновых, зернобобовых и масличных культур выросли в 1,6 раза.

В 2024–2025 годах реализовано 17 проектов, мощность единовременного хранения которых составила 148,3 тыс. тонн. Крупнейшими из них стали ООО «Сотник», ООО «Камышинская зерновая компания» и АО «Новоаннинский КХП». В планах на 2026–2030 годы — 27 проектов, суммарная мощность которых — 337,3 тыс. тонн. В 2026 году планируется запустить три объекта мощностью 146 тыс. тонн — ООО «Заготзерно», ООО «Солодчинское ХПП» и ООО «Медведь».

Растениеводство остается ключевой отраслью агропромышленного комплекса Волгоградской области. В 2025 году регион собрал 5,8 млн тонн зерна, что превысило целевой показатель Минсельхоза России в 5,2 млн тонн.

Марина Окорокова