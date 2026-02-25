В Крыму расследуют смерть ребенка после ненадлежащего лечения в больнице

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о смерти семилетнего мальчика в крымской больнице после ненадлежащего оказания медицинской помощи. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.

К главе Следственного комитета через Информационный центр обратилась жительница Крыма с жалобой на ход установления обстоятельств гибели ее сына. Ребенок скончался после лечения в одной из больниц Кировского района.

В январе 2024 года мальчик внезапно потерял сознание во время прогулки, после чего жаловался на сильную головную боль. В медучреждении его направили на лечение в инфекционное отделение, однако после выписки состояние ухудшилось. Ребенка доставили в другую больницу, где он вскоре умер.

До настоящего времени никто к ответственности не привлечен. Ранее Александр Бастрыкин уже ставил эту ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства.

Уголовное дело расследует ГСУ СК по Крыму и Севастополю. Председатель СКР поручил руководителю ведомства Владимиру Терентьеву доложить о причинах волокиты по делу, а также принять меры к завершению расследования в кратчайшие сроки. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Алина Зорина