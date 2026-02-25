В рамках концессионного соглашения в Ростове-на-Дону установили 50 «умных» остановок. Первый этап соглашения, заключенного с городом до 2029 года, уже выполнен. Об этом сообщили представители компании Russ (входит в RWB).

Первые «умные» остановки располагаются в центре города: на Театральной площади, улицах Большая Садовая и Красноармейская, Буденновском и Ворошиловском проспектах. Здесь наблюдается высокий пассажирский трафик и большое количество туристов.

Остановочные павильоны, помимо камер видеонаблюдения, оснастили электронными табло с расписанием движения и списком маршрутов, USB-розетками и кнопками вызова экстренных служб. Кроме того, остановки снабдили модулями бесплатного доступа к Wi-Fi, в зоне действия каждой из которых пользоваться онлайн-сервисами на комфортной скорости одновременно могут до 30 человек.

Мария Хоперская