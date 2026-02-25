В Майкопе возбудили уголовное дело против инженера за ложь в суде

Следственный отдел по Майкопскому району СУ СК России по Республике Адыгея возбудил уголовное дело в отношении кадастрового инженера за дачу ложных показаний в суде. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дело было инициировано в ходе рассмотрения гражданского иска арендатора земельного участка к местным властям. Истец требовал заключить с ним договор аренды, утверждая, что построил фундамент на участке в 2019 году. Кадастровый инженер в качестве свидетеля подтвердил эти сведения в суде, несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за лжесвидетельство.

Однако проверка прокуратуры Майкопского района показала: фундамент возвели только в 2024 году, а не пять лет назад, как утверждал арендатор и подтверждал специалист.

Инженеру предъявили обвинение по ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля, потерпевшего либо заключение или показание эксперта, показания специалиста). Расследование находится под контролем прокуратуры.

Алина Зорина