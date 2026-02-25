В Саратове земли под соцобслуживание начнут отдавать без торгов

В Саратовской области планируют отдавать земельные участки без проведения торгов для строительства объектов социального обслуживания граждан. Решение одобрено депутатами областной думы на заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр - председатель комитета по управлению имуществом Саратовской области Екатерина Лавренко

Фото: Саратовская областная Дума Министр - председатель комитета по управлению имуществом Саратовской области Екатерина Лавренко

Фото: Саратовская областная Дума

Министр — председатель комитета по управлению имуществом Саратовской области Екатерина Лавренко отметила, что согласно Земельному кодексу РФ, земля может предоставляться без торгов при размещении объектов социально-культурного назначения. В настоящее время в перечень таких объектов входят учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта и отдыха. Законопроект предлагает добавить сферу социального обслуживания.

По мнению главы ведомства, внесение изменений ускорит реализацию проектов по строительству социальных объектов, что способствует развитию инфраструктуры и расширению рынка социальных услуг в регионе.

Татьяна Смирнова