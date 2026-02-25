В Саратове земли под соцобслуживание начнут отдавать без торгов
В Саратовской области планируют отдавать земельные участки без проведения торгов для строительства объектов социального обслуживания граждан. Решение одобрено депутатами областной думы на заседании.
Министр - председатель комитета по управлению имуществом Саратовской области Екатерина Лавренко
Фото: Саратовская областная Дума
Министр — председатель комитета по управлению имуществом Саратовской области Екатерина Лавренко отметила, что согласно Земельному кодексу РФ, земля может предоставляться без торгов при размещении объектов социально-культурного назначения. В настоящее время в перечень таких объектов входят учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта и отдыха. Законопроект предлагает добавить сферу социального обслуживания.
По мнению главы ведомства, внесение изменений ускорит реализацию проектов по строительству социальных объектов, что способствует развитию инфраструктуры и расширению рынка социальных услуг в регионе.