Евразийский взгляд призван сменить пережитки холодной войны

В научный обиход термин «Большая Евразия» ввели эксперты международного клуба «Валдай» и НИУ ВШЭ в 2015 году в качестве замены устаревшей концепции «Большой Европы» (общего пространства «от Лиссабона до Владивостока»). Политолог Сергей Караганов, один из авторов термина, определил его как концепцию континентальной системы межгосударственных отношений в Евразии, основанных на доверии и всеобщем стремлении к безопасности.

Большая Евразия подразумевает движение к новой геостратегической общности — общеевразийскому пространству развития, сотрудничества, мира и безопасности, призванному преодолеть оставшиеся от холодной войны расколы, предотвращать появление новых, регулировать разногласия и трения между участниками партнерства.