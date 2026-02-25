Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В больницы и медцентры на Ставрополье передали 1,8 тысячи единиц оборудования

В прошлом году в сельские больницы и крупные медицинские центра Ставропольского края поступило 1,8 тысячи единиц медоборудования. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Фото: Владимир Владимиров

Современные компьютерные томографы закупили в Александровскую, Ипатовскую, Кировскую, Красногвардейскую, Минераловодскую, Новоалександровскую районные и в Железноводскую городскую больницы. В Георгиевскую районную больницу передали аппарат МРТ.

Компьютерная томография помогает специалистам диагностировать различные заболевания и повреждения. А с помощью МРТ медики проводят диагностику головного мозга, внутренних органов, суставов и мышц.

Мария Хоперская

