Завершено расследование дела о коррупции на Иркутском авиазаводе

Следователями завершено расследование уголовного дела о взятках и махинациях на Иркутском авиационном заводе (ИАЗ). Уголовное преследование одного из его фигурантов, Сергея Кузнецова, было прекращено, так как он получил медаль «За отвагу» на СВО, пишет «Ъ».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2022 году между ИАЗ и ООО «Юг-Утилизация» были заключены два контракта на уборку осадков из очистных сооружений на сумму 26 млн руб. Из них, считают правоохранители, исполнители откатили 10% Александру Трынову и его заместителю Сергею Кузнецову. Посредником при передаче подкупа выступил индивидуальный предприниматель Константин Кузихин.

Кроме того, следствие считает, что представители «Юг-Утилизации» должным образом не утилизировали собранные отходы. Компания выгрузила их на непредназначенных для этого земельных участках. По данному факту расследуется уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

С начала расследования дела фигурантами со стороны «Юг-Утилизации» выступали учредитель организации Виктор Фролов и ее генеральный директор Александр Дубачев. Изначально им вменяли дачу взяток и мошенничество (ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 159 УК РФ). В конце прошлого года следствие переквалифицировало обвинение на внесение в единый государственный реестр юрлиц сведений о подставном лице (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ), впоследствии уголовное преследование было прекращено.

Новыми обвиняемыми стали менеджер «Юг-Утилизации» Евгений Толкачев и юрист компании Кирилл Шадрин. Правоохранители инкриминируют им фактическое руководство фирмой, отмечая, что Виктор Фролов и Александр Дубачев занимали свои должности номинально. Согласно позиции СКР, перед судом также должны предстать Александр Трынов и бизнесмен Константин Кузихин.

Александра Стрелкова