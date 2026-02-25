В Краснодарском крае предотвратили теракт на военном аэродроме

УФСБ по Краснодарскому краю предотвратило теракт на военном аэродроме региона и задержало россиянина 1986 года рождения, который по заданию украинских спецслужб готовил поджог военного самолета. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установили оперативники, задержанный самостоятельно вышел на связь с представителем ГУР МО Украины через мессенджер. По указанию кураторов он собирал фото- и видеоматериалы о работе военных объектов на территории Кубани и передавал их украинской стороне.

Выполняя очередное задание иностранных спецслужб, россиянин изготовил зажигательные смеси для поджога военного самолета на одном из аэродромов края. Сотрудники управления задержали его в момент подготовки к совершению диверсии.

Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статьям о покушении на террористический акт и государственной измене. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкции предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Алина Зорина