Екатеринбургские электрички за три года перевезли более 9,9 млн человек

Электрички «наземного метро» в Екатеринбурге перевезли более 9,9 млн человек за три года — с момента введения перевозок по единому городскому тарифу (ЕГТ), сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). Ежедневно пригородные поезда в зоне ЕГТ перевозят 9,8 тыс. пассажиров, при этом рост с момента запуска проекта составил около 30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Чаще всего пассажиры совершают поездки на расстояние от 6 до 15 км. Самыми популярными маршрутами являются: Компрессорный Завод — Первомайская, Шарташ — Екатеринбург-Пассажирский, Кольцово — Первомайская, Арамиль — Екатеринбург-Пассажирский, Северка — Екатеринбург-Пассажирский. Популярность станций и остановочных пунктов в черте Екатеринбурга и за его пределами выросла на 30-50%. Среди них — Первомайская, Компрессорный Завод, ВИЗ, Шарташ, Арамиль, Верхняя Пышма.Музей и другие.

Проект единой тарифной зоны с фиксированной стоимостью поездки в пригородных поездах в границах муниципалитета был запущен 24 февраля 2023 года, это было сделано с целью интеграции электричек в систему общественного транспорта Екатеринбурга. В 2024 году количество станций в зоне ЕГТ было увеличено до 48. Сегодня пассажиров «наземного метро» обслуживают 133 поезда по семи направлениям. Стоимость поездки без пересадки составляет 44 руб.

В прошлом году мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в интервью «Ъ-Урал» рассказал о развитии «наземного метро». В планах — строительство соединительной скобы в районе станции Шувакиш, которая сократит время в пути от Верхней Пышмы до Екатеринбурга с 39 минут до 19, а также организация движения пригородных поездов из Среднеуральска в Екатеринбург.

Ирина Пичурина